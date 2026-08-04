Myanmar và Lào bước vào cuộc đối đầu tại bảng B ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vào bán kết.
Myanmar đang có cú hích tinh thần sau chiến thắng ấn tượng 4-1 ngay trên sân Philippines, trong khi Lào vẫn trắng tay sau hai lượt trận và để thủng lưới tới 9 bàn.
Lợi thế sân nhà cùng phong độ khởi sắc giúp Myanmar được đánh giá cao hơn, nhưng Lào chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để tìm kiếm điểm số đầu tiên tại giải.
Đội hình dự kiến:
Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.
Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Myanmar vs Lào:
Thông tin trận đấu
- Lào nhận 13 bàn thua tại ASEAN Cup 2026, chỉ ít hơn Timor Leste - đội thủng lưới 15 lần sau 4 trận tại bảng A.
- Lào chỉ có 2 lần tạt bóng chính xác sau 18 lần thực hiện, ít nhất tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Myanmar tung ra 48 quả tạt với 14 thành công.
- Myanmar (367) và Lào (477) là hai đội có số đường chuyền chính xác thấp nhất tại ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, Myanmar (71%) và Lào (72%) cũng đứng cuối cùng về hiệu quả chuyền bóng.
- Lào mới chỉ 1 lần bị bắt việt vị sau 3 trận ASEAN Cup 2026.
- Lào dẫn đầu ASEAN Cup 2026 với 2 thẻ đỏ. Họ cũng là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu (9).
- Kyaw Min Oo của Myanmar có 5 lần phạm lỗi sau 2 trận, chỉ đứng sau Ivar Jenner của Indonesia với 6 lần bị thổi phạt (3 trận). Tiền vệ Somlith Sengvanny của Lào cũng bị thổi phạt 5 lần.