- Lào nhận 13 bàn thua tại ASEAN Cup 2026, chỉ ít hơn Timor Leste - đội thủng lưới 15 lần sau 4 trận tại bảng A.

- Lào chỉ có 2 lần tạt bóng chính xác sau 18 lần thực hiện, ít nhất tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Myanmar tung ra 48 quả tạt với 14 thành công.

- Myanmar (367) và Lào (477) là hai đội có số đường chuyền chính xác thấp nhất tại ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, Myanmar (71%) và Lào (72%) cũng đứng cuối cùng về hiệu quả chuyền bóng.

- Lào mới chỉ 1 lần bị bắt việt vị sau 3 trận ASEAN Cup 2026.

- Lào dẫn đầu ASEAN Cup 2026 với 2 thẻ đỏ. Họ cũng là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu (9).

- Kyaw Min Oo của Myanmar có 5 lần phạm lỗi sau 2 trận, chỉ đứng sau Ivar Jenner của Indonesia với 6 lần bị thổi phạt (3 trận). Tiền vệ Somlith Sengvanny của Lào cũng bị thổi phạt 5 lần.