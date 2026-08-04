Link xem trực tiếp Myanmar vs Lào:

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Myanmar bước vào cuộc chạm trán với Lào trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026 với tâm thế không còn đường lùi.

Chiến thắng 4-1 trước Philippines đã giúp đội bóng của HLV Jorn Andersen sống lại hy vọng cạnh tranh một suất vào bán kết, nhưng họ buộc phải tiếp tục giành trọn 3 điểm nếu muốn duy trì lợi thế trước lượt đấu cuối.

Trong khi đó, Lào đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau 3 thất bại liên tiếp. Dù vậy, thầy trò HLV Ha Hyeok-jun chắc chắn không muốn rời giải với hình ảnh bạc nhược.

Sự quyết tâm cùng tâm lý thoải mái có thể giúp Lào trở thành đối thủ khó chịu, hứa hẹn tạo nên một trận đấu giàu tốc độ và không thiếu những pha ăn miếng trả miếng.

Đội hình dự kiến:

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.

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