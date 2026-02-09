Dù vừa cầm hòa Johor Darul Ta’zim 1-1 để giành vé vào bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á với ngôi đầu bảng B, Nam Định lại cho thấy bộ mặt trái ngược tại V.League. Đội bóng thành Nam đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng, trong đó có những thất bại trước Ninh Bình, CAHN, Becamex TP.HCM và hàng loạt trận hòa đáng tiếc.

Ảnh: VPF

Ngay tại Thiên Trường, Nam Định cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi liên tiếp bị SHB Đà Nẵng, HAGL, Hà Nội và mới nhất là Thanh Hóa cầm chân.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa mang lại chuyển biến rõ rệt. HLV Mauro Jeronimo mới tiếp quản chưa đầy một tháng nhưng vẫn chưa thể giúp đội bóng cải thiện thành tích.

Với vị trí thứ 10 và khoảng cách rất xa so với nhóm đầu, Nam Định buộc phải sớm tìm lại sự sắc bén. Cuộc tiếp đón Hà Tĩnh được xem là cơ hội quan trọng, song nếu tiếp tục phung phí cơ hội, nỗi thất vọng hoàn toàn có thể còn kéo dài.