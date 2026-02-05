Trái ngược với việc Công An Hà Nội sớm nói lời chia tay ở bảng A, Nam Định đang tạo dấu ấn rõ nét tại bảng B với màn trình diễn thuyết phục. Sau 4 lượt trận, đội bóng thành Nam toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, qua đó chiếm giữ ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, phong độ của thầy trò HLV Mauro Jerónimo vẫn cho thấy sự thiếu ổn định khi đặt trong bối cảnh thi đấu trên nhiều mặt trận.

Tại Shopee Cup, Nam Định vừa có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Lion City Sailors, trong đó Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Dẫu vậy, khi trở lại sân chơi V.League, nhà đương kim vô địch lại bộc lộ những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung. Dẫn trước Đông Á Thanh Hóa 2-0, Nam Định vẫn để đối thủ gỡ hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Ở lượt trận sắp tới, Nam Định sẽ chạm trán Johor Darul Ta’zim, đội bóng hàng đầu Malaysia đang bám sát với khoảng cách 2 điểm. JDT buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu, trong khi Nam Định chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất nhất bảng B.