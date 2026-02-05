Đội hình xuất phát Nam Định vs Johor Darul Ta’zim:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Lusamba, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Romulo, Caio Cesar, Walber, Percy Tau, Văn Vĩ, Lâm Ti Phông
Johor Darul Ta’zim: Andoni, Lowry, Serrano, Da Silva, Junheung Park, Martin Diaz, Corbin Ong, Mohamed Abba, Hidalgo, Bin Safari, Cesar
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Trái ngược với việc Công An Hà Nội sớm nói lời chia tay ở bảng A, Nam Định đang tạo dấu ấn rõ nét tại bảng B với màn trình diễn thuyết phục. Sau 4 lượt trận, đội bóng thành Nam toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, qua đó chiếm giữ ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, phong độ của thầy trò HLV Mauro Jerónimo vẫn cho thấy sự thiếu ổn định khi đặt trong bối cảnh thi đấu trên nhiều mặt trận.
Tại Shopee Cup, Nam Định vừa có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Lion City Sailors, trong đó Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Dẫu vậy, khi trở lại sân chơi V.League, nhà đương kim vô địch lại bộc lộ những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung. Dẫn trước Đông Á Thanh Hóa 2-0, Nam Định vẫn để đối thủ gỡ hòa 2-2 đầy tiếc nuối.
Ở lượt trận sắp tới, Nam Định sẽ chạm trán Johor Darul Ta’zim, đội bóng hàng đầu Malaysia đang bám sát với khoảng cách 2 điểm. JDT buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu, trong khi Nam Định chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất nhất bảng B.
Thông tin lực lượng
Nam Định: Có lực lượng tốt nhất, Xuân Son đang có phong độ cao sau khi tái xuất.
Johor Darul Ta’zim: Đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ nhập tịch là João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu, cả ba cầu thủ trên đã được đăng ký và ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Shan United tại chính đấu trường Shopee Cup vào ngày 29/1.