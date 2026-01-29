Ghi bàn:
Nam Định: Caio Cesar (35'), Xuân Son (60')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Lion City
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ (Hoàng Anh 68'), Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Walber Mota, Percy Tau, Romulo, Tuấn Anh (Lâm Ti Phông 68'), Caio Cesar, Xuân Son
Lion City: Mahbud, Van Huizen, Wright, Datkovic, Costa, Syahin, Ndenge, Lestienne, Lenart Thy, Anderson Lopes, Anuar
75'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, chủ nhà Nam Định rút dần các trụ cột ra nghỉ để giữ sức cho sân chơi V-League vào cuối tuần này.
62'
Xuân Son tỏa sáng, Nam Định dẫn 2-0
Tuấn Anh pressing ngay trong vòng cấm Lion City khiến thủ môn và hậu vệ đội khách mắc sai lầm. Xuân Son đoạt được bóng, anh đảo chân liên tục rồi dứt điểm về góc xa nâng tỷ số lên 2-0.
52'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ đến từ Singapore buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp hai.
Hiệp 46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Nam Định.
35'
Caio Cesar ghi tuyệt phẩm mở tỷ cho Nam Định
Trước sự đeo bám của 4-5 cầu thủ, Caio Cesar vẫn thực hiện pha đặt lòng đưa bóng về góc cao khiến thủ môn của Lion City không thể cản phá.
34'
Lion City có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên, Anuar sút bóng về góc gần không đánh bại được Nguyên Mạnh.
32'
Pha tấn công sắc nét của Nam Định "xé toang" hàng thủ Lion City, tiếc rằng Tuấn Anh dứt điểm trong vòng cấm bị chặn lại.
28'
Xuất phát từ pha ném biên mạnh của Walber Mota, đồng đội không chiến trong vòng cấm tạo cơ hội để Xuân Son ngả người móc bóng đưa bóng đi không trúng đích.
20'
Đội bóng thành Nam vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội nhưng chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự của Lion City.
13'
Đại diện V-League kiểm soát thế trận nhưng các cầu thủ Nam Định cũng không thật sự áp đảo, sức ép mà họ tạo ra là chưa đủ lớn.
5'
Với lợi thế sân nhà cùng việc được đánh giá cao hơn, Nam Định nhập cuộc tự tin và không giấu giếm mục tiêu giành 3 điểm để đoạt vé sớm vào bán kết.
19h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h26
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

18h45
Xuân Son và các đồng đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h40
Nhận định trước trận
Nam Định chuẩn bị trở lại guồng quay thi đấu sau hơn một tháng gián đoạn, kể từ chiến thắng đậm 4-1 trước Bangkok United tại ASEAN Club Championship trên đất Thái Lan. Quãng nghỉ này được đội bóng thành Nam tận dụng tối đa bằng loạt trận giao hữu chất lượng với CATP.HCM, Ninh Bình và CAHN nhằm duy trì cảm giác bóng trước cuộc tiếp đón Lion City.
Đáng chú ý, thời gian nghỉ dài giúp nhiều trụ cột từng gặp chấn thương như Tuấn Anh, Hồng Duy hay thủ môn Nguyên Mạnh kịp bình phục và sẵn sàng tái xuất. Với lợi thế sân Thiên Trường, Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng B. Đây là nhiệm vụ khả thi, bởi sau 3 lượt trận tại Cúp các CLB Đông Nam Á, họ toàn thắng và đang sở hữu 9 điểm tuyệt đối.
Phía bên kia, Lion City mới có 4 điểm và xếp thứ 4 bảng đấu. Dù phong độ gần đây khá ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, đại diện Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn và chỉ hướng tới mục tiêu có điểm. Trận đấu vì thế hứa hẹn hấp dẫn, vừa là màn tái xuất của Nam Định, vừa là thử thách thực sự cho Lion City.