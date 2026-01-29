Nam Định chuẩn bị trở lại guồng quay thi đấu sau hơn một tháng gián đoạn, kể từ chiến thắng đậm 4-1 trước Bangkok United tại ASEAN Club Championship trên đất Thái Lan. Quãng nghỉ này được đội bóng thành Nam tận dụng tối đa bằng loạt trận giao hữu chất lượng với CATP.HCM, Ninh Bình và CAHN nhằm duy trì cảm giác bóng trước cuộc tiếp đón Lion City.

Đáng chú ý, thời gian nghỉ dài giúp nhiều trụ cột từng gặp chấn thương như Tuấn Anh, Hồng Duy hay thủ môn Nguyên Mạnh kịp bình phục và sẵn sàng tái xuất. Với lợi thế sân Thiên Trường, Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng B. Đây là nhiệm vụ khả thi, bởi sau 3 lượt trận tại Cúp các CLB Đông Nam Á, họ toàn thắng và đang sở hữu 9 điểm tuyệt đối.

Phía bên kia, Lion City mới có 4 điểm và xếp thứ 4 bảng đấu. Dù phong độ gần đây khá ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, đại diện Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn và chỉ hướng tới mục tiêu có điểm. Trận đấu vì thế hứa hẹn hấp dẫn, vừa là màn tái xuất của Nam Định, vừa là thử thách thực sự cho Lion City.