Trận ra quân tại AFC Champions League Two 2025/26 của Nam Định FC hứa hẹn nhiều cảm xúc, nhưng cũng đầy thách thức. Dù đã có những tân binh chất lượng như Hudlin, Blom và Cesar, đội bóng thành Nam vẫn cần thêm thời gian để gắn kết, trong khi chấn thương của Văn Toàn và Tuấn Anh khiến sức mạnh suy giảm đáng kể.

Bên kia chiến tuyến, Ratchaburi mang đến sự tự tin với phong độ ấn tượng tại Thai League, duy trì chuỗi trận bất bại cùng lối chơi tổ chức chặt chẽ, phản công nhanh và hiệu quả. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho hàng thủ Nam Định vốn chưa thật sự chắc chắn.

Tuy vậy, lợi thế sân nhà và khát khao khẳng định mình có thể giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tạo nên bất ngờ. Lần đầu tiên hai đội chạm trán, cuộc đối đầu này được dự báo kịch tính, khó đoán và có thể cống hiến nhiều bàn thắng.