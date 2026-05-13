Selangor tiếp tục thể hiện sức mạnh trên sân nhà khi thắng 2-1 trong trận lượt đi của bán kết với Nam Định tại giải đấu. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Kim Pan Gon có lợi thế lớn, vì chỉ cần hòa trong trận lượt về trên sân Nam Định là đủ để giành vé vào chung kết.

Ngược lại, Nam Định buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn mới có thể đi tiếp, còn nếu thắng 1 bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ, rồi mới tính đến loạt sút luân lưu nếu cần.

Xuân Son và đồng đội quyết đòi món nợ ở lượt đi để giành vé vào chung kết - Ảnh: T.L

Mặc dù Nam Định đã có một thế trận ổn định, nhưng các cơ hội ghi bàn, đặc biệt từ Percy Tau, không được tận dụng. Trong khi đó, Selangor dù chỉ có 7 cú dứt điểm, nhưng họ rất hiệu quả khi ghi được 2 bàn, nhờ vào cú đúp của Chrigor. Chính sự lợi hại của Chrigor đã tạo ra áp lực lớn cho Nam Định trong trận lượt về.

HLV Vũ Hồng Việt tự tin rằng đội bóng của mình sẽ tìm cách "bắt chết" Chrigor trong trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự tập trung trong phòng ngự và khả năng vô hiệu hóa Chrigor mới là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, Faisal Halim của Selangor cũng là mối đe dọa lớn với khả năng bứt phá và chuyền bóng chính xác từ cánh.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Selangor

Nam Định: Caique, Lucas Araujo, Văn Tới, Ciao Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Joses Walber, Arnaud Lusamba, Chadrac, Percy Tau, Xuân Son

Selangor: Sikh Azman, Faisal Halim, Quentin Cheng, Nooa Laine, Noor Rawabdeh, Hugo Boumous, Ahmad Khalili, Jiho Kim, Baharudin, Mamadou Diarra, Chrigor Moraes.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Nam Định vs Selangor...