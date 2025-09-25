Trận đấu giữa Nam Định và Svay Rieng tại Cúp CLB Đông Nam Á hứa hẹn nhiều kịch tính, trong bối cảnh đội bóng thành Nam vừa nhận thất bại trước Ninh Bình và cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Với lực lượng đồng đều, chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn và lối chơi gắn kết, Nam Định được đánh giá cao hơn đại diện Campuchia.

Tuy nhiên, Svay Rieng chắc chắn không dễ bị xem thường. Họ là đương kim vô địch Campuchia hai mùa liên tiếp, đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng tại giải quốc nội và có dàn ngoại binh chất lượng đến từ Nhật Bản, châu Phi và Brazil. Mùa trước, họ từng lọt vào chung kết AFC Challenge League và giành ngôi Á quân, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc.

Dẫu vậy, xét về trình độ và kinh nghiệm, Nam Định vẫn nắm ưu thế. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế và tạo đà cho hành trình phía trước.