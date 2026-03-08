Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội đều chủ động dâng cao đội hình tấn công. Khu vực trung tuyến liên tục chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt.
CAHN là đội tạo được nhiều sức ép hơn với các tình huống lên bóng tốc độ bên cánh trái của Đình Bắc, song các cú dứt điểm của anh, Leo Artur hay Pendant Quang Vinh đều chưa thể đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.
Trong thế trận bị dồn ép, Hà Nội FC bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, Đỗ Hoàng Hên tung cú sút đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Sang hiệp hai, CAHN gia tăng sức ép nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ, họ lại phải nhận thêm bàn thua ở phút 74. Trên chấm phạt đền sau khi David Fisher bị phạm lỗi, Hoàng Hên lạnh lùng hoàn tất cú đúp.
Nỗ lực của CAHN chỉ giúp họ rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ nhờ quả phạt đền của Leo Artur, trước khi chấp nhận thất bại 1-2. Cuộc đua vô địch V-Leagua mùa này vì vậy mà trở nên nóng bỏng hơn.
Ghi bàn:
Hà Nội FC: Hoàng Hên (27', 74' pen)
CAHN: Leo Artur (90'+10, pen)
Đội hình xuất phát Hà Nội FC vs CAHN
Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Công Nhật (22), Adriel Tadeu (35), Văn Quyết (10), Hùng Dũng (88), Hai Long (14), Hoàng Hên (10), David Fisher (77).
CAHN: Filip Nguyễn (1), Văn Hậu (5), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Pendant Quang Vinh (7), Văn Đô (88), Quang Hải (19), Thành Long (11), Stefan Mauk (6), Đình Bắc (9), Leo Artur (10).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kích tính 2-1 dành cho Hà Nội FC trước CAHN. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch V-League mùa này thêm hấp dẫn khi đội bóng ngành công an chỉ còn hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 4 điểm.
90'+10
Leo Artur ghi bàn danh dự cho CAHN
Trọng tài chính người Malaysia - ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin cho CAHN được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR, xác định của Xuân Mạnh với Leo Artur. Trên chấm 11m đích thân Artur kết thúc đem về bàn ấn định tỷ số 1-2.
90'+5
Alves vượt qua được trung vệ Duy Mạnh nhưng cú sút căng như búa bổ dù đánh bại Văn Chuẩn nhưng bị xà ngang từ chối bàn rút ngắn cách biệt cho CAHN.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86
Các chân sút CAHN vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi chắc chắn của Hà Nội FC.
77'
Thiếu chút nữa CAHN phải nhận bàn thua thứ ba sau pha kết thúc của Công Nhận ở góc hẹp đưa bóng ra cạnh lưới. Ngay sau đó CAHN đáp trả với pha dứt điểm tương tự của Alves bị Văn Chuẩn từ chối.
74'
Hà Nội FC dẫn CAHN 2-0
Trên chấm 11m, Đỗ Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa thủ thành Nguyễn Filip để hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Có mặt trên khán đài Hàng Đẫy, HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu vui từ chân sút nhập tịch của Hà Nội FC.
71'
David Fisher phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, Nguyễn Filip nỗ lực băng ra phá bóng chậm chân phạm lỗi với tiền đạo Hà Nội FC, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà.
68'
Đình Bắc thực hiện pha "xẻ nách" sở trường bên cánh trái trước khi căng ngang nhưng thủ môn Văn Chuẩn dùng chân phá bóng chịu phạt góc.
63'
Đình Bắc đột phá từ cánh trái bất thành, anh bị ngã trong vòng cấm Hà Nội nhưng không có lỗi của ngoại binh Adriel Tadeu.
57'
CAHN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Lê Văn Đô thực hiện cú đá đưa bong vòng qua hàng rào Hà Nội nhưng Văn Chuẩn bay người cản phá chịu phạt góc.
55'
Leo Artur đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm, anh loại bỏ Duy Mạnh và cả thủ môn Văn Chuẩn nhưng trung vệ mang áo số 2 kịp thời phá bóng ngay trước khi ngoại binh của CAHN có thể dứt điểm về lưới trống.
50'
CAHN vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội nhưng hàng thủ Hà Nội FC với bộ đôi trung vệ ĐT Việt Nam là Duy Mạnh - Thành Chung đang hóa giải mọi cơ hội mà đội khách tạo ra.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Hà Nội FC với tư cách là đội chủ nhà.
45'+1
Đình Bắc băng lên dứt điểm loại bỏ được thủ môn Văn Chuẩn nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Hà Nội FC. Dù vậy, tiền đạo mang áo số 9 của CAHN đã rơi vào thế việt vị.
40'
Đình Bắc băng lên đón đường chuyền của đồng đội, anh quyết định dứt điểm nhưng bóng đi không hiểm đối với Văn Chuẩn.
39'
Trận derby Thủ đô đang diễn ra khá nóng trên sân Hàng Đẫy với những pha va chạm quyết liệt của cầu thủ đôi bên.
34'
Đình Bắc nổi cáu sau pha tranh chấp với đàn anh Thành Chung và bị trọng tài thổi phạt. May cho tiền đạo U23 Việt Nam khi không bị rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng.
27'
Hoàng Hên mở tỷ số cho Hà Nội FC
Hàng thủ của CAHN dâng cao, Hoàng Hên đón đường chuyền tốt của đồng đội từ cánh phải, Văn Đô băng về nhưng quá muộn và không thể ngăn cản cầu thủ Hà Nội FC sút rất căng tung lưới Nguyễn Filip.
25'
Đình Bắc xâm nhập vòng cấm, anh trả ngược bóng ra để Thành Long băng lên dứt điểm chéo góc đưa bóng đi không trúng đích.
20'
Khung thành của Hà Nội FC trải qua phen hú vía trước tình huống đe dọa của CAHN. Sau đó Mauk kết thúc ở rìa vòng cấm không thắng được thủ môn Văn Chuẩn.
15'
Hai đội đang tạo nên thế trận đôi công, với đôi chút nhỉnh hơn về thế trận của các cầu thủ CAHN.
5'
Tính chất của trận derby Thủ đô khiến trận đấu sớm diễn ra sôi động, khi cả đôi bên đều đặt mục tiêu 3 điểm.
19h15
Trọng tài chính người Malaysia - ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. HLV Kim Sang Sik dự khán trên sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ là động lực để các cầu thủ cống hiến hết mình.
Đội hình xuất phát Hà Nội FC vs CAHN
18h50
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Ở thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn Hà Nội FC cả về phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Đội bóng ngành Công an đang thể hiện sức mạnh đáng gờm khi duy trì chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại V.League, qua đó tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ trong cuộc đua vô địch.
Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Phù Đổng Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất càng cho thấy bản lĩnh của Công an Hà Nội trong những thời khắc quan trọng. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vương.
Trái ngược với phong độ thăng hoa của đối thủ cùng thành phố, Hà Nội FC lại đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel khiến họ gần như thất thế trong cuộc đua vô địch khi đã kém Công an Hà Nội tới 14 điểm và còn đá nhiều hơn một trận.
Dù vậy, các trận derby Thủ đô luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Với lực lượng giàu kinh nghiệm và khát khao khẳng định mình, Hà Nội FC chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi trong cuộc chạm trán đầy duyên nợ này.
Thông tin lực lượng
Hà Nội FC: Không có sự phục vụ của bộ đôi Đậu Văn Toàn và Daniel Passira do án treo giò.
CAHN: HLV Polking có trong tay đội hình mạnh nhất.