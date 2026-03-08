Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội đều chủ động dâng cao đội hình tấn công. Khu vực trung tuyến liên tục chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt.

CAHN là đội tạo được nhiều sức ép hơn với các tình huống lên bóng tốc độ bên cánh trái của Đình Bắc, song các cú dứt điểm của anh, Leo Artur hay Pendant Quang Vinh đều chưa thể đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Hoàng Hên sáng rực trong ngày HLV Kim Sang Sik dự khán Hàng Đẫy - Ảnh: V.A

Trong thế trận bị dồn ép, Hà Nội FC bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, Đỗ Hoàng Hên tung cú sút đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, CAHN gia tăng sức ép nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ, họ lại phải nhận thêm bàn thua ở phút 74. Trên chấm phạt đền sau khi David Fisher bị phạm lỗi, Hoàng Hên lạnh lùng hoàn tất cú đúp.

Nỗ lực của CAHN chỉ giúp họ rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ nhờ quả phạt đền của Leo Artur, trước khi chấp nhận thất bại 1-2. Cuộc đua vô địch V-Leagua mùa này vì vậy mà trở nên nóng bỏng hơn.

Ghi bàn:

Hà Nội FC: Hoàng Hên (27', 74' pen)

CAHN: Leo Artur (90'+10, pen)

Đội hình xuất phát Hà Nội FC vs CAHN

Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Công Nhật (22), Adriel Tadeu (35), Văn Quyết (10), Hùng Dũng (88), Hai Long (14), Hoàng Hên (10), David Fisher (77).

CAHN: Filip Nguyễn (1), Văn Hậu (5), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Pendant Quang Vinh (7), Văn Đô (88), Quang Hải (19), Thành Long (11), Stefan Mauk (6), Đình Bắc (9), Leo Artur (10).