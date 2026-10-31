Đội hình xuất phát Nam Định vs Thể Công

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Felix Junior, Tyler Crawford, Caio Cesar, Romulo Da Silva, Ti Phông, A Mít, Ngọc Sơn, Tuấn Hải

Thể Công: Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Hoàng Minh, Nhật Nam, Wesley Nata, Trung Hiếu, Ngọc Tân, Việt Hưng, Mạnh Dũng

vong 6 vleague.jpg

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Nam Định vs Thể Công...

31/10/2026 | 18:05

3'

Cơ hội đầu tiên dành cho Nam Định, Ngọc Sơn đi bóng rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm đi hơi cao so với khung thành của Thể Công Viettel.

Thu gọn
31/10/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận cầu ở vòng 6 V-League được bắt đầu.

Thu gọn
31/10/2026 | 17:54

17h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
31/10/2026 | 17:35

17h35

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/10/31/nam-dinh-vs-cahn-1607.jpeg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/10/31/nam-dinh-vs-cahn-1-1608.jpeg
Đội hình xuất phát Nam Định vs Thể Công Viettel
Thu gọn
31/10/2026 | 17:17

17h15

Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h ngày 31/10 tại vòng 6 V-League 2026/27, trong bối cảnh hai đội phong độ trái ngược.

Thầy trò HLV Hồng Việt đang đứng thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng, ghi 11 bàn chỉ thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam thêm tự tin.

Trong khi đó, Thể Công chìm sâu vào khủng hoảng với 7 trận liên tiếp không thắng, gần nhất thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two.

HLV Popov chịu áp lực lớn khi đội bóng áo lính mới giành 4 điểm sau 5 vòng V-League. thắng 4 trong 5 lần đối đầu Nam Định gần nhất, Thể Công vẫn đối mặt thử thách lớn tại Thiên Trường.

Thu gọn