Đội hình xuất phát Nam Định vs Thể Công
Nam Định: Nguyên Mạnh, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Felix Junior, Tyler Crawford, Caio Cesar, Romulo Da Silva, Ti Phông, A Mít, Ngọc Sơn, Tuấn Hải
Thể Công: Văn Việt, Phan Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Hoàng Minh, Nhật Nam, Wesley Nata, Trung Hiếu, Ngọc Tân, Việt Hưng, Mạnh Dũng
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3'
Cơ hội đầu tiên dành cho Nam Định, Ngọc Sơn đi bóng rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm đi hơi cao so với khung thành của Thể Công Viettel.
18h00
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận cầu ở vòng 6 V-League được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h35
17h15
Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h ngày 31/10 tại vòng 6 V-League 2026/27, trong bối cảnh hai đội có phong độ trái ngược.
Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang đứng thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam thêm tự tin.
Trong khi đó, Thể Công chìm sâu vào khủng hoảng với 7 trận liên tiếp không thắng, gần nhất thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two.
HLV Popov chịu áp lực lớn khi đội bóng áo lính mới giành 4 điểm sau 5 vòng V-League. Dù thắng 4 trong 5 lần đối đầu Nam Định gần nhất, Thể Công vẫn đối mặt thử thách lớn tại Thiên Trường.