Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h ngày 31/10 tại vòng 6 V-League 2026/27, trong bối cảnh hai đội có phong độ trái ngược.

Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang đứng thứ hai với 10 điểm sau 5 vòng, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam thêm tự tin.

Trong khi đó, Thể Công chìm sâu vào khủng hoảng với 7 trận liên tiếp không thắng, gần nhất thua FC Seoul 0-5 tại AFC Champions League Two.

HLV Popov chịu áp lực lớn khi đội bóng áo lính mới giành 4 điểm sau 5 vòng V-League. Dù thắng 4 trong 5 lần đối đầu Nam Định gần nhất, Thể Công vẫn đối mặt thử thách lớn tại Thiên Trường.