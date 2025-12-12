U22 Indonesia thắp lại hy vọng vào bán kết SEA Games 33, sau khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0.

Mặc dù vậy, để không trở thành cựu vương, U22 Indonesia phải thắng U22 Myanmar với cách biệt 3 bàn. Hoặc thắng với tỷ số 5-3.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar: