U22 Indonesia thắp lại hy vọng vào bán kết SEA Games 33, sau khi U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0.
Mặc dù vậy, để không trở thành cựu vương, U22 Indonesia phải thắng U22 Myanmar với cách biệt 3 bàn. Hoặc thắng với tỷ số 5-3.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar:
12/12/2025 | 17:11
Đội hình xuất phát
U22 Indonesia: Cahya, Markx, Kadel Arel, John Heitinga, Pamungkas, Raka, Rivaldo, Jenner, Hannan, Struick, Zijlstra.
U22 Myanmar: Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein
