Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 mới nhấtLịch thi đấu bóng đá SEA Games 33: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan.
Đội hình dự kiến
U22 Philippines: Guimares, Roblico, Noa River, Rosquillo, Ortega, Monis, Muens, Ryees Dandro, Demuynck, Mariona, Banatao.
U22 Indonesia: Supriadi, Kadek Arel, Ferarri, Robi Darwis, Rivaldo, Firmansyah, Rayan Hannan, Ananda Raihan, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
08/12/2025 | 00:02
16h30
Thu gọn
08/12/2025 | 00:02
16h
Thu gọn