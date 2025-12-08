Đội hình dự kiến

U22 Philippines: Guimares, Roblico, Noa River, Rosquillo, Ortega, Monis, Muens, Ryees Dandro, Demuynck, Mariona, Banatao. 

U22 Indonesia: Supriadi, Kadek Arel, Ferarri, Robi Darwis, Rivaldo, Firmansyah, Rayan Hannan, Ananda Raihan, Ivar Jenner, Rafael Struick, Jens Raven.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

U22 Philippines có khởi đầu tốt với chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar - Ảnh: PFF
Trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn 
