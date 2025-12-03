Link xem trực tiếp bóng đá U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan Link xem trực tiếp bóng đá U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan: VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan, bảng A SEA Games 33.

Đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phattharaphon Saksakit, Phon Ek Maneekorn, Attapol Saengthong, Chanaphat Buaphan, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Seksan Ratree, Yotkorn Burapha

U22 Timor Leste: Filonito, Danilo, Rivaldo, Bianco, Cristevão, Pedro, Revelino, Edencio, Kefi, Mario, Gali

U22 Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33 trên sân nhà. Trận ra mắt với U22 Timor Leste là chưa phải rào cản lớn với thầy trò HLV Thawatchai.

Ngoài việc giành 3 điểm trong trận ra quân, đây có thể xem như cơ hội để HLV Thawatchai thực hiện các thử nghiệm.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan: