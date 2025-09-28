Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

Lịch thi đấu
Vòng 6
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa - Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle - Arsenal
30/09/2025 02:00:00 Everton - West Ham
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Newcastle: Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chấn thương.

Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Jesus, Madueke vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

skysports newcastle united_7028677.jpg
Woltemade sẽ "đấu súng" với Gyokeres - Ảnh: Sky Sports
