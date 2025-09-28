Đội hình dự kiến
Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.
|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa - Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle - Arsenal
|30/09/2025 02:00:00
|Everton - West Ham
Thông tin lực lượng
Newcastle: Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chấn thương.
Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Jesus, Madueke vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.
