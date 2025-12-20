Đội hình dự kiến

Newcastle: Ramsdale, Hall, Thiaw, Schar, Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Gordon, Woltemade, Barnes.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernandez, Garnacho, Joao Pedro.

Lịch thi đấu
Vòng 17
20/12/2025 19:30:00 Newcastle - Chelsea
20/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Burnley
20/12/2025 22:00:00 Brighton - Sunderland
20/12/2025 22:00:00 Wolves - Brentford
20/12/2025 22:00:00 Manchester City - West Ham
21/12/2025 00:30:00 Tottenham - Liverpool
21/12/2025 03:00:00 Leeds - Crystal Palace
21/12/2025 03:00:00 Everton - Arsenal
21/12/2025 23:30:00 Aston Villa - Manchester United
23/12/2025 03:00:00 Fulham - Nottingham Forest
G8i2W3sWIAQzJ4h.jpg
G8i181zWIAAvaHZ.jpg
Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
Thông tin lực lượng

Newcastle: Sven Botman, Dan Burn, Emil Krafth, Osula và Trippier chấn thương. Khả năng ra sân của Nick Pope và Livramento còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Liam Delap, Colwill, Essugo, Lavia, Estevao vắng mặt vì chấn thương.

29511b23 9d22 49d7 b3d7 470a0de6e913_hero block 34 en.jpg
Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
