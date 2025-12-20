Đội hình dự kiến
Newcastle: Ramsdale, Hall, Thiaw, Schar, Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Gordon, Woltemade, Barnes.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernandez, Garnacho, Joao Pedro.
|Lịch thi đấu
|Vòng 17
|20/12/2025 19:30:00
|Newcastle - Chelsea
|20/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Burnley
|20/12/2025 22:00:00
|Brighton - Sunderland
|20/12/2025 22:00:00
|Wolves - Brentford
|20/12/2025 22:00:00
|Manchester City - West Ham
|21/12/2025 00:30:00
|Tottenham - Liverpool
|21/12/2025 03:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|21/12/2025 03:00:00
|Everton - Arsenal
|21/12/2025 23:30:00
|Aston Villa - Manchester United
|23/12/2025 03:00:00
|Fulham - Nottingham Forest
20/12/2025 | 08:13
17h30
20/12/2025 | 08:13
17h
Thông tin lực lượng
Newcastle: Sven Botman, Dan Burn, Emil Krafth, Osula và Trippier chấn thương. Khả năng ra sân của Nick Pope và Livramento còn bỏ ngỏ.
Chelsea: Liam Delap, Colwill, Essugo, Lavia, Estevao vắng mặt vì chấn thương.
