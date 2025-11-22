Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

21/11/2025 | 23:34

22h30

G6OI9d2WUAAUY_y.jpg
G6OI9dsWkAA_jK7.jpg
Haaland và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
21/11/2025 | 23:33

22h

Thông tin lực lượng

Newcastle: Tino Livramento, Wissa vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Joelinton, Osula còn bỏ ngỏ.

Man City: Duy nhất Kovacic chấn thương.

assets_goal_com Anthony Gordon Newcastle Erling Haaland Man City.jpg
Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Goal
