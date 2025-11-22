Đội hình dự kiến
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
21/11/2025 | 23:34
22h30
21/11/2025 | 23:33
22h
Thông tin lực lượng
Newcastle: Tino Livramento, Wissa vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Joelinton, Osula còn bỏ ngỏ.
Man City: Duy nhất Kovacic chấn thương.
