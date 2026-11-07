Ghi bàn:
Ninh Bình: Lucas Turci (30')
Bắc Ninh: Brenner (40')
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Bắc Ninh
Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Vinicius, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Lê Phát, Friday (Ngọc Mỹ 24'), Lucas.
Bắc Ninh: Văn Công, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Rafael Santos, Tiến Long, Hồng Quân, Văn Việt, Văn Trung, Rosa Victor, Văn Đại, Brenner.
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37'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trên sân Ninh Bình Arena.
30'
Lucas Turci ghi siêu phẩm cho Ninh Bình
Ninh Bình được hưởng quả phạt trực tiếp ở khoảng cách 27m, trung vệ Lucas Turci tung cú sút căng như kẻ chỉ đưa bóng xuyên qua hàng rào rồi làm 'cháy lưới' Bắc Ninh.
24'
Ninh Bình phải thay người bất đắc dĩ khi Friday dính chấn thương, anh rời sân nhường chỗ cho Ngọc Mỹ.
20'
CĐV Ninh Bình FC trải qua một phen thót tim trước pha tấn công ăn ý của Bắc Ninh. Vitao căng ngang để Văn Đại dứt điểm ở rìa vòng cấm, bóng đi hơi cao so với khung thành Văn Lâm.
16'
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang gây sức ép liên tục lên phần sân của Bắc Ninh FC.
5'
Thêm một pha Hoàng Đức đe dọa khung thành CLB đến từ vùng đất quan họ, lần này cú dứt điểm trong vòng cấm lại quá nhẹ. Ngay sau đó Bắc Ninh FC đáp trả nhưng Văn Trung không làm khó Văn Lâm.
2'
Hoàng Đức suýt ghi siêu phẩm
Tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thực hiện pha đá phạt góc, anh đưa bóng cuộn thẳng và chệch khung thành Bắc Ninh chút ít.
18h00
Trọng tài chính Trần Thế Anh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h47
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
17h40
17h30
Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh với mục tiêu chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và CA TPHCM. Những kết quả thất vọng khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tụt xuống vị trí thứ 5. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng lực lượng chất lượng, gồm Hoàng Đức và Văn Lâm, giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.
Trong khi đó, Bắc Ninh đứng thứ 10 với 8 điểm, đang có chuỗi ba trận bất bại. Dẫu vậy, đội khách gặp khó khi Mai Xuân Quyết bị treo giò, còn ngoại binh David Fisher chấn thương.
Với quyết tâm trở lại nhóm đầu, Ninh Bình nhiều khả năng giành trọn ba điểm trước CLB đến từ vùng đất quan họ.