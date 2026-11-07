Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh với mục tiêu chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và CA TPHCM. Những kết quả thất vọng khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tụt xuống vị trí thứ 5. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng lực lượng chất lượng, gồm Hoàng Đức và Văn Lâm, giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, Bắc Ninh đứng thứ 10 với 8 điểm, đang có chuỗi ba trận bất bại. Dẫu vậy, đội khách gặp khó khi Mai Xuân Quyết bị treo giò, còn ngoại binh David Fisher chấn thương.

Với quyết tâm trở lại nhóm đầu, Ninh Bình nhiều khả năng giành trọn ba điểm trước CLB đến từ vùng đất quan họ.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Bắc Ninh

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Ngọc Mỹ, Lê Phát, Friday, Lucas.

Bắc Ninh: Văn Công, Thế Hưng, Trọng Kiệt, Rafael Santos, Tiến Long, Hồng Quân, Văn Việt, Hải Huy, Rosa Victor, Văn Đại, Brenner.

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