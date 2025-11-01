Dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP.HCM đang dần lấy lại tinh thần thi đấu. Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League cho thấy sự khởi sắc rõ rệt, giành 4 điểm sau 3 trận, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Nam Định.

Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn vẫn là nỗi lo lớn. Họ thiếu một trung phong thực thụ, còn các ngoại binh chưa thể tạo đủ áp lực lên hàng thủ đối phương. Chấn thương dây chằng của Minh Khoa - cầu thủ chơi nổi bật nhất thời gian qua — càng khiến đội bóng gặp khó.

Ở vòng tới, chuyến làm khách trên sân Ninh Bình được dự báo đầy cam go. Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Gerard, Ninh Bình đang thăng hoa với hàng công mạnh nhất giải - ghi 20 bàn sau 8 trận.

Bộ ba Daniel, Rodrigues và Hoàng Đức đã mang về 11 bàn, giúp đội bóng cố đô trở thành đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại.