CAHN vừa nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, qua đó khép lại chuỗi 13 trận bất bại tại V.League 2025/26. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Sau 15 vòng đấu, CAHN có 35 điểm, nhiều hơn Thể Công Viettel 4 điểm và hơn Ninh Bình tới 7 điểm, đồng thời còn thi đấu ít hơn một trận.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Đội bóng cố đô vừa chia tay HLV Gerard Albadalejo sau chuỗi trận không như ý và tạm thời bổ nhiệm Vũ Tiến Thành dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi Ninh Bình chỉ hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng gần nhất, dù Gustavo sớm mở tỷ số.

Hiện tại, Ninh Bình có 28 điểm và đang bị các đối thủ cạnh tranh bỏ lại trong cuộc đua. Trước một CAHN sở hữu lực lượng mạnh cùng khát khao trở lại sau thất bại, đây sẽ là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.