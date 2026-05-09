Nhận định trước trận:

Trước cuộc tiếp đón Hải Phòng ngày 9/5, Ninh Bình chịu áp lực lớn sau chuỗi phong độ không như kỳ vọng. Hai trận gần nhất, đội bóng cố đô hòa Thể Công Viettel 1-1 và thua Hà Nội FC 2-3 ngay trên sân nhà. Lối chơi thiếu đột biến khiến Ninh Bình bị đặt dấu hỏi, dù sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Geovane hay Văn Lâm.

Ở lượt đi, Ninh Bình từng hai lần vượt lên dẫn trước Hải Phòng nhưng chỉ có được trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối tại Lạch Tray. Vì vậy, màn tái đấu lần này là cơ hội để họ đòi lại món nợ, đồng thời bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Hải Phòng cũng đang sa sút với 3 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng đất Cảng lại vừa thay HLV, trong bối cảnh gần như đã hết mục tiêu. Đây là thời cơ để Ninh Bình giành trọn 3 điểm.