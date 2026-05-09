Tối 8/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U17 châu Á 2026. Buổi tập diễn ra vào khung giờ gần với thời điểm thi đấu chính thức (19h địa phương, 23h Việt Nam), giúp các cầu thủ làm quen tốt hơn với cường độ vận động và điều kiện thi đấu dưới ánh đèn.

U17 Việt Nam nỗ lực tập luyện. Ảnh: VFF

Sau trận thắng ra quân trước U17 Yemen, tinh thần các cầu thủ trẻ Việt Nam rất tốt. Dù vậy, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh với các học trò rằng thử thách ở phía trước vẫn còn rất nhiều, đồng thời yêu cầu toàn đội có sự tập trung cao nhất, trước mắt là sẵn sàng cho trận đấu rất quan trọng với U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam thể hiện sự nỗ lực trong từng nội dung giáo án. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm hướng tới màn trình diễn tốt nhất trước đối thủ được đánh giá rất mạnh của bảng đấu.

HLV Cristiano Roland yêu cầu các cầu thủ có sự tập trung cao nhất. Ảnh: VFF

Với cục diện hiện tại, nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ghi danh vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026, đồng nghĩa với tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

“Chắc chắn phía trước còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như tôi đã dặn thì tôi tin chúng ta sẽ vượt qua được”, HLV Cristiano Roland động viên các cầu thủ.

