Trận U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 23h ngày 9/5 (giờ Hà Nội), được phát sóng trực tiếp trên TV360. Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài rất đáng chờ đợi này.

U17 Việt Nam thêm phần tự tin và quyết tâm sau khi thắng Yemen trận ra quân - Ảnh: AFC

U17 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại bảng C VCK U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hưng.

Dù vậy, đây là chiến thắng không hề dễ dàng trước đại diện Tây Á giàu thể lực và chơi rất quyết liệt. Ba điểm này càng có ý nghĩa khi giúp U17 Việt Nam lần đầu sau 10 năm lại được hưởng niềm vui chiến thắng ở sân chơi U17 châu Á.

Kết quả hòa 1-1 giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE càng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hưởng lợi, tạm độc chiếm ngôi đầu bảng C. Phía trước, U17 Việt Nam sẽ đối đầu thử thách cực lớn mang tên U17 Hàn Quốc.

Dù đối thủ vừa bị UAE cầm hòa, họ vẫn cho thấy sức mạnh với 69% kiểm soát bóng và 15 cú sút. Đặc biệt, Ahn Joo Wan là cái tên U17 Việt Nam phải hết sức dè chừng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.

Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen (nguồn: TV360)

