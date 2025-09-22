Tân binh Ninh Bình đang cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải V.League 2025/26 với khởi đầu như mơ. Sau 3 vòng đấu, đội bóng đất Cố đô toàn thắng, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, tạm giữ ngôi đầu bảng.

Không dừng lại ở đó, thầy trò HLV Gerard Albadalejo còn mở màn suôn sẻ tại Cúp QG khi đánh bại Phú Thọ 4-2, nối dài chuỗi bất bại từ mùa trước.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Ninh Bình xây dựng lối chơi pressing tầm cao, chuyển trạng thái tốc độ, tận dụng tối đa sự sáng tạo của Hoàng Đức cùng khả năng săn bàn của ngoại binh.

Tuy nhiên, những chiến thắng vừa qua chưa phải liều thuốc thử thực sự. Vòng này, cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ Nam Định sẽ kiểm chứng bản lĩnh Ninh Bình.

Trong khi đó, Nam Định dù khởi đầu chưa bùng nổ nhưng vẫn giữ được sự ổn định, đặc biệt vừa thắng Ratchaburi 3-1 tại AFC Champions League Two, tạo cú hích tinh thần lớn trước trận derby đất Cố đô.