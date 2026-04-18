Nhận định trước trận

PVF-CAND đã có điểm số quý giá khi cầm hòa CAHN ở vòng trước, qua đó tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trong bối cảnh không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải, mục tiêu trụ hạng – hoặc chí ít là suất play-off – vẫn được xem là khả thi với thầy trò HLV Trần Tiến Đại.

Tuy nhiên, để duy trì lợi thế, PVF-CAND cần tiếp tục tích lũy điểm số, đặc biệt trong chuyến làm khách đầy khó khăn trước Ninh Bình. Trước đối thủ đang có phong độ cao với 3 chiến thắng liên tiếp, mục tiêu thiết thực nhất của đội khách là giành 1 điểm.

Ninh Bình cho thấy sự ổn định với phong độ ấn tượng của Geovane và Văn Thuận – những nhân tố tạo khác biệt. So về lực lượng, đội chủ nhà nhỉnh hơn nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trong khi đó, PVF-CAND dù sở hữu nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng thiếu một thủ lĩnh đủ tầm để tạo đột biến ở thời điểm quyết định.