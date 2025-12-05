Đội hình ra sân dự kiến

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Minh Chuyên. 

ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Amurah Rahman, Juliana Barek, Siti Nurfaizah, Tegen Butler, Jaciah Jumilis, Najwa Irdina, Lyana Sober, Haindee Mosroh, Dian Adilah, Intan Sarah. 

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

05/12/2025 | 09:58

16h40

594705690_1180600984273813_2217520057289145609_n.jpg
594960681_1180599554273956_4505748203231764550_n.jpg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam tập luyện tại Chonburi trước thềm trận mở màn SEA Games 33 - Ảnh: VFF
05/12/2025 | 09:53

16h30

huynh nhu 4 2652.jpg
Huỳnh Như cùng các đồng đội sẵn sàng cho SEA Games 33 trên đất Thái Lan
05/12/2025 | 09:52

16h

lich tuyen nu 3535.jpg
Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: VFF
