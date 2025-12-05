Đội hình ra sân dự kiến
ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Minh Chuyên.
ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Amurah Rahman, Juliana Barek, Siti Nurfaizah, Tegen Butler, Jaciah Jumilis, Najwa Irdina, Lyana Sober, Haindee Mosroh, Dian Adilah, Intan Sarah.
