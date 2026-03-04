Trước thềm VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà và đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-6. Trước đó, đội cũng thử sức với Uzbekistan với thành tích một thắng, một thua.

Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, kết quả không phải ưu tiên hàng đầu, mà điều quan trọng là nhận diện điểm yếu để hoàn thiện đội hình trước giải đấu lớn.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào thử thách. Ở trận ra quân, đối thủ là Ấn Độ – đội bóng được đánh giá ngang tầm nhưng có nhiều tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Australia.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn, song mục tiêu của đội vẫn là giành trọn 3 điểm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết.





