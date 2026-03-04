Đội hình dự kiến ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Ấn Độ
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Thương, Thu Thảo, Trúc Hương, Bích Thuỳ, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến, Thuý Hằng.
Nữ Ấn Độ: Panthoi Chanu, Astam Araon, Nirmala Devi, Sarita Yumnam, Sushmita Lepcha, Babina Linsham, Jasoda Munda, Martina Thokchom, Sangita Basfore, Lynda Kom, Pyari Xaxa.
Nhận định trước trận
Trước thềm VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà và đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-6. Trước đó, đội cũng thử sức với Uzbekistan với thành tích một thắng, một thua.
Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, kết quả không phải ưu tiên hàng đầu, mà điều quan trọng là nhận diện điểm yếu để hoàn thiện đội hình trước giải đấu lớn.
Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào thử thách. Ở trận ra quân, đối thủ là Ấn Độ – đội bóng được đánh giá ngang tầm nhưng có nhiều tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Australia.
HLV Mai Đức Chung thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn, song mục tiêu của đội vẫn là giành trọn 3 điểm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết.