Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại VCK Asian Cup nữ 2026 bằng trận mở màn gặp Ấn Độ. Đối thủ này được xem là vừa sức với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Vì thế, Huỳnh Như cùng các đồng đội đặt quyết tâm cao nhất giành trọn 3 điểm làm vốn, trước khi gặp hai đối thủ khó chơi là Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng hai lần chạm trán Ấn Độ tại Asian Cup và đều giành chiến thắng (3-0 và 2-1). Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà tuyển nữ Việt Nam đang có sự trẻ hóa lực lượng, trong khi Ấn Độ chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt được những kết quả khả quan trong đợt tập huấn tại Australia.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin giành chiến thắng.

Đánh giá về trận ra quân, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự thận trọng: "Tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu một”. Tuy nhiên, hướng tới mục tiêu 3 điểm, ông Chung phải có những phương án tấn công hiệu quả nhằm giải quyết khâu ghi bàn.

Huỳnh Như có thể chỉ được tung vào sân ở hiệp 2, trong khi hiệp 1 sẽ là những tiền đạo sung sức hơn. HLV Mai Đức Chung cũng đặc biệt quan tâm tới hai cánh, nơi mà tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ tạo ra được áp lực lớn với hàng phòng ngự đối phương.

Những ngày qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung mổ băng thi đấu các trận của Ấn Độ để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Nếu chơi đúng sức, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng, duy trì lợi thế trong cuộc đua vé vào tứ kết.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Ấn Độ lăn bóng vào lúc 18h ngày 4/3.