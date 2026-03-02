Dù đánh bại Lào 2-0 bằng các bàn thắng của Xuân Son và Tuấn Hải, tuyển Việt Nam vẫn chịu áp lực lớn trong cuộc đua bảng F khi Malaysia giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên, nguy cơ bị xử thua khiến Malaysia chưa thể an toàn.