Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2026 mới nhấtĐT nữ Việt Nam bước vào Asian Cup nữ 2026 với quyết tâm vượt qua vòng bảng, sẵn sàng chinh phục thử thách lớn tại sân chơi châu lục.
Bảng xếp hạng VCK Asian Cup nữ 2026 mới nhất - Bảng C
Các trận đấu của tuyển bóng đá nữ Việt Nam và toàn bộ giải vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup 2026 được trực tiếp trọn vẹn trên TV360.
Dù đánh bại Lào 2-0 bằng các bàn thắng của Xuân Son và Tuấn Hải, tuyển Việt Nam vẫn chịu áp lực lớn trong cuộc đua bảng F khi Malaysia giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên, nguy cơ bị xử thua khiến Malaysia chưa thể an toàn.
Lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với nhiều bất ngờ, trong đó Singapore tạo địa chấn khi lần đầu tự giành vé dự VCK sau hơn 40 năm.
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Trên sân Kai Tak, Singapore tạo nên cú lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử.