Trận thua Đài Loan (Trung Quốc) ngày ra quân khiến hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2026 gặp rất nhiều khó khăn. Tại lượt thứ 2 tại bảng E, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Nhật Bản, trong khi Thái Lan gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn chơi phòng ngự phản công, thậm chí "đổ bê tông" khi đối đầu với đối thủ quá mạnh là Nhật Bản. Trước thử thách cực lớn, HLV Hoàng Văn Phúc bên cạnh những động viên, cũng yêu cầu toàn đội có sự tập trung, tuân thủ chiến thuật để có kết quả tốt nhất.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản:

Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Tuyển nữ Nhật Bản: Ohba, Mizuno, Senyo, Ito, Hamada, Funa, Ueno, Sakakibara, Narumiya, Nakashima, Kamiya.

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