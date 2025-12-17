Đội hình ra sân 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã,  Bích Thùy, Hải Yến, Cù Huỳnh Như, Vạn Sự. 

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Capprio, Pino Alexa, Ramirez.

17/12/2025 | 18:41

18h30

Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
17/12/2025 | 18:39

18h10

Cầu thủ nữ Philippines có mặt ở sân - Ảnh: PFF
17/12/2025 | 18:37

18h

Các CĐV Việt Nam đến sân Choburi từ sớm - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 13:33

17h

Các học trò HLV Mai Đức Chung tập luyện hăng say - Ảnh: VFF
17/12/2025 | 13:32

16h

Các cầu thủ nữ Việt Nam rất hưng phấn sau khi vùi dập Indonesia ở bán kết - Ảnh: S.N
