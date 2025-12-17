Link xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines, chung kết SEA Games 33Link xem trực tiếp bóng đá SEA Games 33 tuyển nữ Việt Nam vs Philippines ngày 17/12, thuộc khuôn khổ chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hải Yến, Cù Huỳnh Như, Vạn Sự.
Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Capprio, Pino Alexa, Ramirez.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
17/12/2025 | 18:41
18h30
Thu gọn
17/12/2025 | 18:39
18h10
Thu gọn
17/12/2025 | 18:37
18h
Thu gọn
17/12/2025 | 13:33
17h
Thu gọn
17/12/2025 | 13:32
16h
Thu gọn