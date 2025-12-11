Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, 16h hôm nay 11/12.
Link xem trực tiếp bóng đá SEA Games 33 tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar ngày 11/12, thuộc khuôn khổ bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến.
Nữ Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
11/12/2025 | 15:27
15h
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20
14h30
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20
14h
Thu gọn