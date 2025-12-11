Đội hình ra sân 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

11/12/2025 | 15:27

15h

598657842_1186560193677892_6416275451990485224_n.jpg
Đội hình ra sân nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
597450879_1800643207299189_963904678215468795_n.jpg
Đội hình ra sân nữ Myanmar - Ảnh: MFF
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20

14h30

597164566_1186029173730994_3441588007065703573_n.jpg
596425863_1186029247064320_3854281766938615702_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam tập luyện trước trận - Ảnh: VFF
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20

14h

595506300_1162935262664693_8983469339757298338_n.jpg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: VFF
Thu gọn