Anh bước vào trận gặp Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu trước khi bước vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, Tam sư có 4 điểm nhờ thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0.

Kết quả hòa trước Ghana khiến cục diện bảng đấu vẫn khó lường, buộc thầy trò HLV Thomas Tuchel phải hướng tới 3 điểm trọn vẹn, thậm chí là thắng đậm để tránh rủi ro bị vượt mặt.

Về lực lượng, Anh vượt trội với dàn sao như Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford. Dù có thể xoay tua đội hình, chất lượng của Tam sư vẫn được đánh giá cao hơn.

Trong khi đó, Panama đã hết cơ hội đi tiếp sau hai thất bại 0-1 trước Ghana và Croatia. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen.

Nếu chơi đúng sức, Anh đủ khả năng khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục.

Đội hình dự kiến Panama vs Anh

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Anh: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

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