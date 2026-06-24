Croatia bước vào lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 gặp Panama với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng. Thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân khiến đội bóng áo ca-rô rơi vào thế khó và không còn nhiều cơ hội nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Panama vs Croatia

Việc dừng bước sớm sẽ là cú sốc lớn với Croatia, nhất là khi họ từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Dù hàng thủ bộc lộ nhiều hạn chế trước Anh, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic vẫn cho thấy sức mạnh tấn công khi ghi được 2 bàn thắng.

Kinh nghiệm vẫn là điểm tựa lớn của Croatia. Những cái tên như Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic hay Andrej Kramaric đủ khả năng tạo nên khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Ở phía bên kia, Panama cũng không khá hơn khi để thua Ghana 0-1 ở trận mở màn. Đại diện CONCACAF chơi phòng ngự khá chắc chắn nhưng lại thiếu sự sắc bén trong khâu tấn công. Nếu tiếp tục nhận thêm một thất bại, cánh cửa đi tiếp gần như sẽ đóng lại với họ.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội hứa hẹn sẽ nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, Croatia vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình.

Đội hình dự kiến Panama vs Croatia

Panama (4-4-2): Mosquera; Blackman, Rodriguez, Barcenas, Farina; Ramos, Martinez, Harvey, Murillo; Andrade, Waterman

Croatia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Vlasic, Baturina; Kramaric

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