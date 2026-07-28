Link xem trực tiếp bóng đá Philippines vs Myanmar, 17h00 ngày 28/7 VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Philippines vs Myanmar, trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026, lúc 17h00 ngày 28/7.

Philippines có tham vọng cạnh tranh vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 và sẽ thể hiện điều đó trong trận ra quân với Myanmar trên sân nhà.

Tháng trước, Philippines từng thắng đậm Myanmar 5-1. Dù vậy, ở giải Đông Nam Á, họ thiếu nhiều trụ cột.

Trong khi đó, sau khi thua ngược Malaysia, Myanmar phải thắng để hy vọng vượt qua vòng bảng.

Đội hình xuất phát:

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Philippines vs Myanmar: