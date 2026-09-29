Philippines khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Pakistan có màn ra mắt không như mong đợi khi nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan.

Ở cuộc đối đầu này, Philippines được đánh giá cao hơn về lực lượng, kinh nghiệm và thứ hạng FIFA (135 so với 198). Nếu giành chiến thắng, Philippines vẫn còn hy vọng đi tiếp tại giải đấu do FIFA tổ chức.

Đội hình xuất phát:

Philippines: Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb

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