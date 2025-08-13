Tottenham khởi động mùa Hè 2025 với 6 trận giao hữu, bất bại 5 trận đầu trước Reading, Wycombe, Luton, Arsenal và Newcastle. Tuy nhiên, cú thua Bayern 0-4 mới đây phơi bày sự bất ổn, dù họ vừa chấm dứt 17 năm không danh hiệu.

Mùa 2024/25, Tottenham gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 17 Premier League, khiến HLV Ange Postecoglou dù vô địch Europa League vẫn bị sa thải, nhường ghế cho Thomas Frank.

Trái ngược, PSG vừa trải qua mùa giải rực rỡ với cú ăn ba: Ligue 1, Cúp Quốc gia và Champions League, đỉnh cao là thắng Inter 5-0 ở chung kết.

Không cần giao hữu, PSG vẫn giữ phong độ khi dự FIFA Club World Cup, thắng Bayern 2-0, Real 4-0 và chỉ thua Chelsea ở chung kết. Với sức mạnh hiện tại, Tottenham nhiều khả năng tiếp tục đối diện một trận đấu đầy gian nan.