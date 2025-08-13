Gianluigi Donnarumma đang là gương mặt nổi bật nhất bóng đá thế giới hiện nay, khi bị loại khỏi đội hình PSG dự Siêu cúp châu Âu 2025 và được đưa lên thị trường chuyển nhượng.

Thủ môn đội trưởng tuyển Italia là người hùng giúp PSG lần đầu tiên vô địch Champions League.

Donnarumma mắng PSG chơi xấu với anh. Ảnh: Imago

Nếu không có những pha cứu thua ngoạn mục của anh trong giai đoạn knock-out – trước Liverpool, Aston Villa và Arsenal – các bàn thắng của Ousmane Dembele cũng mất đi ý nghĩa.

Donnarumma tức giận: “Gửi đến những người hâm mộ Paris, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến, tôi đã cống hiến hết mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, để giành lấy vị trí của mình và bảo vệ khung thành PSG.

Thật không may, ai đó đã quyết định tôi không còn là một phần của đội bóng hay đóng góp cho thành công của đội bóng. Tôi rất thất vọng và chán nản”.

Donnarumma ám chỉ đến BLĐ PSG, vì họ không muốn gia hạn với anh. “Tôi hy vọng mình có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt người hâm mộ tại Công viên các Hoàng tử lần cuối, nói lời tạm biệt đúng nghĩa”, anh viết trên mạng xã hội.

“Nếu điều đó không xảy ra, xin hãy biết rằng sự ủng hộ và tình cảm của các bạn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”.

Về phần mình, trong cuộc họp báo trước Siêu cúp châu Âu 2025 với Tottenham (2h ngày 14/8), HLV Luis Enrique nói rõ vấn đề này.

“Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, không nghi ngờ gì, và còn tuyệt vời hơn với tư cách con người”, Luis Enrique mở đầu.

Ông tiếp: “Tuy nhiên, đây là cuộc sống của các cầu thủ bóng đá đỉnh cao. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định khó khăn này.

Nếu nó dễ, thì ai cũng có thể làm. Những quyết định này liên quan đến kiểu thủ môn mà đội bóng của tôi cần”.

Luis Enrique nhận trách nhiệm việc loại Donnarumma. Ảnh: Imago

Quá trình gia hạn hợp đồng giữa Donnarumma và PSG bị đình trệ từ nhiều tháng nay. Đội bóng Paris muốn anh ký mới với mức lương nhận theo số trận và thành tích.

PSG quyết định không gia hạn với Donnarumma nữa. Nhà ĐKVĐ Champions League chiêu mộ Lucas Chevalier để thay thế anh.

“Chevalier và Renato Marin cũng đã đến như những bản hợp đồng mới. Đó luôn là những quyết định khó khăn. Tôi biết”, Luis Enrique nói tiếp về tranh cãi Donnarumma.

“Tôi chỉ có thể nói tốt về Donnarumma”, ông nhắc lại; “cậu ấy là một trong những thủ môn hay nhất, chắc chắn, và còn tuyệt hơn với tư cách con người.

Nhưng chúng tôi tìm kiếm một kiểu thủ môn khác. Tôi nhắc lại: luôn khó khăn để xử lý những tình huống như thế này”.