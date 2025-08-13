2h ngày 14/8, sân Friuli:

Trên hành trình giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, PSG đã đánh bại một loạt các đối thủ Anh – từ vòng bảng (Man City), vòng 1/8 (Liverpool), tứ kết (Aston Villa) và bán kết (Arsenal).

PSG và Tottenham tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới. Ảnh: UEFA

Bước vào mùa giải mới, đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Luis Enrique cũng là đại diện Premier League – Tottenham đang trải qua quá trình chuyển đổi với Thomas Frank.

Khi đến sân Friuli, Udine, đô thị miền Bắc Italia, PSG muốn mang danh hiệu Siêu cúp châu Âu về Paris, để làm tăng thêm bộ sưu tập đồ sộ trong năm 2025.

Mặc dù thua chung kết FIFA Club World Cup 2025, nhưng đây là năm thành công vượt bậc của PSG. Họ có cú ăn 3 lịch sử mà bóng đá châu Âu ghi nhận không nhiều.

Ousmane Dembele là người hùng của hành trình chiến thắng ấy. “Chiếc cúp Champions League nặng nề nhưng đẹp đẽ”, anh nhớ lại cảm giác chiến thắng tại Munich.

“Đó là chiếc cúp đẹp nhất tôi từng thấy. Một giấc mơ trở thành hiện thực: vô địch Champions League cùng PSG, danh hiệu đầu tiên của CLB”.

Thầy trò Luis Enrique tự tin bước vào Siêu cúp. Ảnh: PSG Inside

Người hâm mộ PSG và Luis Enrique đang chờ đợi Dembele tiếp tục tỏa sáng trong trận Siêu cúp châu Âu.

So với thời điểm lên ngôi vô địch châu Âu ở Munich, PSG tăng cường thêm chiều sâu đội hình với Ilya Zabarnyi – một trong những trung vệ đắt giá nhất lịch sử (66 triệu euro), cùng thủ môn Lucas Chevalier (55 triệu euro).

Nhiều khả năng Chevalier sẽ bắt chính tại Friuli, trong bối cảnh Luis Enrique đang muốn “dằn mặt” thủ môn Donnarumma.

Ruben Neves bị treo giò, nhưng đội hình của PSG được đánh giá cao hơn so với Tottenham – đội vừa chia tay Son Heung Min và mất James Maddison trong thời gian dài.

“Siêu cúp châu Âu là trận đấu tuyệt vời và là cách tuyệt vời để bắt đầu mùa giải”, hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham tỏ ra lạc quan và không hề e ngại PSG.

Van de Ven là người hùng của Tottenham mùa trước, đặc biệt là pha cứu thua ngay trên vạch vôi trong trận chung kết Europa League với MU.

Tottenham mang diện mạo mới với Thomas Frank. Ảnh: SpursOfficial

Cầu thủ người Hà Lan được chờ đợi chỉ huy hàng thủ Spurs chống lại những Dembele, Doue hay Kvaratskhelia. Hai tân binh Palhinha và Kudus cũng được kỳ vọng.

“Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một mùa giải tốt đẹp và đặc biệt”, Van de Ven chia sẻ với sự lạc quan về triều đại mới.

Không chỉ khát vọng danh hiệu, trận chiến với PSG và bài kiểm tra quan trọng với Thomas Frank, trước khi Spurs bước vào Premier League cuối tuần này.

Lực lượng:

PSG: Ruben Neves bị treo giò.

Tottenham: Maddison chấn thương.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3) Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison.

Tỷ lệ trận đấu: PSG chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: PSG thắng 3-1.