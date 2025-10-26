Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid (4-3-3):  Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius Jr, Mastantuono, Mbappe

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Lopez, Rashford; Torres

26/10/2025 | 20:38

Nhận định trước trận

Trận El Clasico đầu tiên mùa này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất, cùng chuỗi 10 trận toàn thắng tại Bernabeu.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, “Kền kền trắng” không chỉ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự chắc chắn, giúp họ giữ vững ngôi đầu La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona.

Bên kia chiến tuyến, Barca của Hansi Flick vẫn thể hiện bản lĩnh dù gặp nhiều khó khăn. Họ thắng 10/13 trận gần nhất và chơi rất tốt trên sân khách. Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao và hàng thủ dâng cao của Barca có thể trở thành “con dao hai lưỡi” trước Real – đội phản công cực nhanh.

Thiếu HLV Flick do án cấm chỉ đạo càng khiến Barca gặp bất lợi. Dự đoán Real Madrid sẽ thắng sát nút, qua đó củng cố ngôi đầu bảng.

26/10/2025 | 20:16

Lịch sử đối đầu

Giải đấu Kết quả đối đầu
La Liga - 2024
11/05/2025 21:15:00 Barcelona 4 - 3 Real Madrid
27/10/2024 02:00:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
La Liga - 2023
22/04/2024 02:00:00 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
28/10/2023 21:15:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
La Liga - 2022
20/03/2023 03:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
16/10/2022 21:15:00 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
La Liga - 2021
21/03/2022 03:00:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
24/10/2021 21:15:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
La Liga - 2020
11/04/2021 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
24/10/2020 21:00:00 Barcelona 1 - 3 Real Madrid
La Liga - 2019
02/03/2020 03:00:00 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
19/12/2019 02:00:00 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
La Liga - 2018
03/03/2019 02:45:00 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
28/10/2018 22:15:00 Barcelona 5 - 1 Real Madrid
La Liga - 2017
07/05/2018 01:45:00 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
23/12/2017 19:00:00 Real Madrid 0 - 3 Barcelona
La Liga - 2016
24/04/2017 01:45:00 Real Madrid 2 - 3 Barcelona
03/12/2016 22:15:00 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
La Liga - 2015
03/04/2016 01:30:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
22/11/2015 00:15:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
La Liga - 2014
23/03/2015 03:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
25/10/2014 23:00:00 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
La Liga - 2013
24/03/2014 03:00:00 Real Madrid 3 - 4 Barcelona
26/10/2013 23:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
La Liga - 2012
02/03/2013 22:00:00 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
08/10/2012 00:50:00 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
La Liga - 2011
22/04/2012 01:00:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
11/12/2011 04:00:00 Real Madrid 1 - 3 Barcelona
La Liga - 2010
17/04/2011 03:00:00 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
30/11/2010 03:00:00 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
26/10/2025 | 20:05

Thông tin lực lượng

Real Madrid: Có 4 sự vắng mặt đáng tiếc trong trận El Clasico, đó là Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Dean Huijsen. Khả năng kịp bịnh phục của Ferland Mendy cũng bỏ ngỏ đến phút chót.

Barca: Mất Marc-Ander ter Stegen, Gavi, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia và Robert Lewandowski do chấn thương.

26/10/2025 | 20:00

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Real Madrid 9 8 0 1 11 24
2 Barcelona 9 7 1 1 14 22
3 Villarreal 10 6 2 2 8 20
4 Espanyol 10 5 3 2 3 18
5 Atletico Madrid 9 4 4 1 6 16
6 Real Betis 9 4 4 1 5 16
7 Elche 10 3 5 2 1 14
8 Athletic Club 10 4 2 4 -1 14
9 Getafe 10 4 2 4 -2 14
10 Sevilla 10 4 1 5 1 13
11 Alaves 9 3 3 3 1 12
12 Rayo Vallecano 9 3 2 4 1 11
13 Osasuna 9 3 1 5 -2 10
14 Real Sociedad 10 2 3 5 -4 9
15 Valencia 10 2 3 5 -6 9
16 Levante 9 2 2 5 -4 8
17 Mallorca 9 2 2 5 -4 8
18 Celta Vigo 9 0 7 2 -3 7
19 Oviedo 10 2 1 7 -12 7
20 Girona 10 1 4 5 -13 7

  • Xuống hạng
