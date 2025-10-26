Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius Jr, Mastantuono, Mbappe
Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Lopez, Rashford; Torres
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Barca...
Nhận định trước trận
Trận El Clasico đầu tiên mùa này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất, cùng chuỗi 10 trận toàn thắng tại Bernabeu.
Dưới thời HLV Xabi Alonso, “Kền kền trắng” không chỉ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự chắc chắn, giúp họ giữ vững ngôi đầu La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona.
Bên kia chiến tuyến, Barca của Hansi Flick vẫn thể hiện bản lĩnh dù gặp nhiều khó khăn. Họ thắng 10/13 trận gần nhất và chơi rất tốt trên sân khách. Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao và hàng thủ dâng cao của Barca có thể trở thành “con dao hai lưỡi” trước Real – đội phản công cực nhanh.
Thiếu HLV Flick do án cấm chỉ đạo càng khiến Barca gặp bất lợi. Dự đoán Real Madrid sẽ thắng sát nút, qua đó củng cố ngôi đầu bảng.
Lịch sử đối đầu
|Giải đấu
|Kết quả đối đầu
|La Liga - 2024
|11/05/2025 21:15:00
|Barcelona 4 - 3 Real Madrid
|27/10/2024 02:00:00
|Real Madrid 0 - 4 Barcelona
|La Liga - 2023
|22/04/2024 02:00:00
|Real Madrid 3 - 2 Barcelona
|28/10/2023 21:15:00
|Barcelona 1 - 2 Real Madrid
|La Liga - 2022
|20/03/2023 03:00:00
|Barcelona 2 - 1 Real Madrid
|16/10/2022 21:15:00
|Real Madrid 3 - 1 Barcelona
|La Liga - 2021
|21/03/2022 03:00:00
|Real Madrid 0 - 4 Barcelona
|24/10/2021 21:15:00
|Barcelona 1 - 2 Real Madrid
|La Liga - 2020
|11/04/2021 02:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Barcelona
|24/10/2020 21:00:00
|Barcelona 1 - 3 Real Madrid
|La Liga - 2019
|02/03/2020 03:00:00
|Real Madrid 2 - 0 Barcelona
|19/12/2019 02:00:00
|Barcelona 0 - 0 Real Madrid
|La Liga - 2018
|03/03/2019 02:45:00
|Real Madrid 0 - 1 Barcelona
|28/10/2018 22:15:00
|Barcelona 5 - 1 Real Madrid
|La Liga - 2017
|07/05/2018 01:45:00
|Barcelona 2 - 2 Real Madrid
|23/12/2017 19:00:00
|Real Madrid 0 - 3 Barcelona
|La Liga - 2016
|24/04/2017 01:45:00
|Real Madrid 2 - 3 Barcelona
|03/12/2016 22:15:00
|Barcelona 1 - 1 Real Madrid
|La Liga - 2015
|03/04/2016 01:30:00
|Barcelona 1 - 2 Real Madrid
|22/11/2015 00:15:00
|Real Madrid 0 - 4 Barcelona
|La Liga - 2014
|23/03/2015 03:00:00
|Barcelona 2 - 1 Real Madrid
|25/10/2014 23:00:00
|Real Madrid 3 - 1 Barcelona
|La Liga - 2013
|24/03/2014 03:00:00
|Real Madrid 3 - 4 Barcelona
|26/10/2013 23:00:00
|Barcelona 2 - 1 Real Madrid
|La Liga - 2012
|02/03/2013 22:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Barcelona
|08/10/2012 00:50:00
|Barcelona 2 - 2 Real Madrid
|La Liga - 2011
|22/04/2012 01:00:00
|Barcelona 1 - 2 Real Madrid
|11/12/2011 04:00:00
|Real Madrid 1 - 3 Barcelona
|La Liga - 2010
|17/04/2011 03:00:00
|Real Madrid 1 - 1 Barcelona
|30/11/2010 03:00:00
|Barcelona 5 - 0 Real Madrid
Thông tin lực lượng
Real Madrid: Có 4 sự vắng mặt đáng tiếc trong trận El Clasico, đó là Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Dean Huijsen. Khả năng kịp bịnh phục của Ferland Mendy cũng bỏ ngỏ đến phút chót.
Barca: Mất Marc-Ander ter Stegen, Gavi, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia và Robert Lewandowski do chấn thương.
Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
|Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Real Madrid
|9
|8
|0
|1
|11
|24
|2
|Barcelona
|9
|7
|1
|1
|14
|22
|3
|Villarreal
|10
|6
|2
|2
|8
|20
|4
|Espanyol
|10
|5
|3
|2
|3
|18
|5
|Atletico Madrid
|9
|4
|4
|1
|6
|16
|6
|Real Betis
|9
|4
|4
|1
|5
|16
|7
|Elche
|10
|3
|5
|2
|1
|14
|8
|Athletic Club
|10
|4
|2
|4
|-1
|14
|9
|Getafe
|10
|4
|2
|4
|-2
|14
|10
|Sevilla
|10
|4
|1
|5
|1
|13
|11
|Alaves
|9
|3
|3
|3
|1
|12
|12
|Rayo Vallecano
|9
|3
|2
|4
|1
|11
|13
|Osasuna
|9
|3
|1
|5
|-2
|10
|14
|Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|-4
|9
|15
|Valencia
|10
|2
|3
|5
|-6
|9
|16
|Levante
|9
|2
|2
|5
|-4
|8
|17
|Mallorca
|9
|2
|2
|5
|-4
|8
|18
|Celta Vigo
|9
|0
|7
|2
|-3
|7
|19
|Oviedo
|10
|2
|1
|7
|-12
|7
|20
|Girona
|10
|1
|4
|5
|-13
|7
- Xuống hạng