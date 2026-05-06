Nhận định trước trận:

Trước cuộc tiếp đón Nam Định, Selangor tạo cú hích lớn bằng chiến thắng 4-0 trước Penang tại Super League Malaysia. Báo chí Malaysia gọi đây là “bữa tiệc bàn thắng” tiếp thêm động lực cho “Gã khổng lồ” trước màn so tài với đại diện V.League. Thủ môn Sikh Azman tin rằng Selangor đã phô diễn sức mạnh, trong khi HLV Kim Pan Gon nhấn mạnh lối chơi tấn công hiệu quả, đặc biệt khi đá sân nhà.

Selangor sở hữu lực lượng đáng gờm với nhiều tuyển thủ như Quentin Cheng, Faisal Halim, Nooa Laine cùng dàn ngoại binh chất lượng. Đáng chú ý, Chrigor đang dẫn đầu danh sách ghi bàn giải VĐQG Malaysia với 23 pha lập công.

Điểm tựa sân nhà càng khiến Selangor thêm nguy hiểm. Họ từng thắng CAHN 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải CLB Đông Nam Á. Vì thế, Nam Định cần cực kỳ thận trọng nếu muốn khẳng định bản lĩnh.