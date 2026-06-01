Senegal bước vào lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 với áp lực cực lớn khi chưa giành được điểm nào sau hai trận. Thất bại trước Pháp và Na Uy khiến đại diện châu Phi rơi vào thế buộc phải thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo thể thức mới của World Cup 2026, các đội xếp thứ ba vẫn có cơ hội vào vòng 1/16 nếu nằm trong nhóm có thành tích tốt nhất. Điều đó đồng nghĩa Senegal không chỉ cần 3 điểm mà còn phải cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại.

Dù kết quả chưa như mong đợi, Senegal vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Họ có những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Mane, Jackson hay Sarr, đủ sức tạo đột biến trước hàng thủ Iraq. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ lại nằm ở khâu phòng ngự khi đã để lọt lưới tới 6 bàn.

Trong khi đó, Iraq còn gặp nhiều khó khăn hơn. Hai thất bại đậm trước Na Uy và Pháp khiến đại diện châu Á gần như không còn lợi thế về hiệu số. Để nuôi hy vọng mong manh, Iraq buộc phải thắng và thắng với cách biệt lớn.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Senegal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực và chất lượng đội hình.