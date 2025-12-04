Đội hình xuất phát Shan Utd vs Nam Định
Shan Utd: Aung, Soe Aung Wunna, Thu Ye Min, Mauricio, Aizu, Tun Myo Ku, Matheus Souza, Khant Myat Kaung, Hirota, Kyaw, Hamilton.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Waiber, Lucas Alves, Kevin Phạm Ba, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Mota, Caio Cesar, Xuân Son.
Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Shan Utd vs Nam Định...
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía CLB đến từ V-League.
45'
Xuân Son mở tỷ số trên chấm 11m
Trọng tài thổi phạt đền cho Nam Định sau khi một cầu thủ Shan Utd để tay chạm bóng trong vòng cấm chủ nhà. Trên chấm 11m, Xuân Son dễ dàng đánh lừa thủ môn Aung, mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
41'
Trận đấu đang trôi đi với nhưng diễn biến khá tẻ nhạt, có quá ít cơ hội được cầu thủ hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.
33'
Các cầu thủ Shan Utd đang chơi phòng ngự đông quân số gây ra khó khăn cho Nam Định trong việc tìm kiếm bàn khai thông bế tắc.
19'
Văn Vĩ đột phá xuống đáy biên rồi đẩy bóng ra, trong phạm vi hẹp Caio Cesar dứt điểm bị hậu vệ Shan Utd chặn được. Ngay sau đó Xuân Son có được cú dứt điểm đầu tiên nhưng trước đó đã có lỗi của Cesar.
16'
Xuân Son thi đấu nỗ lực từ đầu trận, tuy nhiên nhà vô địch ASEAN Cup 2024 chưa có được cơ hội để dứt điểm.
13'
Thêm một pha dứt điểm của Percy Tau từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn của Shan Utd phải đấm bóng chịu phạt góc. Sau đó Phạm Ba đánh đầu đưa đi chệch cột dọc khung thành chủ nhà trong gang tấc.
8'
Sau ít phút để chủ nhà có phần lấn lướt, đại diện Việt Nam dần kiểm soát thế trận. Percy Tau vừa có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng quá nhẹ.
2'
CĐV Nam Định trải qua phen thót tim, từ tình huống cố định của Shan Utd bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm khó chịu khiến thủ môn Nguyên Mạnh đấm bóng hụt.
18h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h26
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, đội khách Nam Định mặc trang phục màu xanh, trong khi chủ nhà Shan Utd mặc trang phục màu trắng.
18h12
18h00
Nhận định trước trận đấu Shan Utd vs Nam Định
Shan United đang có phong độ khá ổn ở giải VĐQG Myanmar, nhưng tại Shopee Cup, đội bóng này mới thi đấu một trận và phải nhận thất bại. Vì vậy, họ đặt quyết tâm cao giành 3 điểm khi tiếp đón Nam Định trên sân nhà.
Tuy nhiên, Nam Định lại tỏ ra tự tin hơn trước cuộc đối đầu này. Dựa trên chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện V.League được đánh giá nhỉnh hơn so với đội chủ nhà.
Dù vậy, Nam Định hành quân tới Myanmar trong bối cảnh phong độ không tốt, khi đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại V.League.
Thành tích ở AFC Champions League 2 cũng gây thất vọng với 3 trận thua liên tiếp. Bởi thế, trận đấu thứ hai tại Shopee Cup trở thành cơ hội quan trọng để đội bóng thành Nam tìm lại cảm hứng thi đấu.
Một chiến thắng không chỉ giúp Nam Định nuôi hy vọng đi tiếp mà còn tạo đà để các cầu thủ lấy lại tinh thần cho chặng đường phía trước.