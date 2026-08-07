Singapore bước vào trận quyết định với Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026 khi có trong tay lợi thế 1 điểm.
Singapore chỉ cần hòa là chắc chắn xếp trên Indonesia và giành vé bán kết.
Ngược lại, thầy trò John Herdman không còn đường lùi. Garuda buộc phải thắng tại Jalan Besar nếu muốn tiếp tục hành trình ở ASEAN Cup 2026.
Đội hình xuất phát:
Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh
Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Singapore vs Indonesia:
36'
Thom Haye tung cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 30 mét, bóng đi cao hơn xà ngang khung thành Singapore.
31'
Không vào! Suýt có siêu phẩm! Ilhan Fandi tiếp bóng trong tư thế khó, anh mất trụ vẫn bay người thực hiện cú đánh gót nhưng Supriadi phản xạ cứu thua.
30'
Không vào! Lee Baker thực hiện pha đánh đầu tầm thấp hiểm hóc, nhưng thủ môn Izwan Mahbud xuất sắc đổ người cứu thua.
29'
Eliano Reijnders phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, nhưng anh xử lý quá nhiều chạm trước khi sút bật hậu vệ Singapore.
25'
Singapore đã có 5 pha dứt điểm, trong khi Indonesia chỉ có cú sút duy nhất từ cơ hội của Baker.
24'
Không vào! Song Ui-Young xâm nhập vòng cấm thực hiện cú đá nhanh bằng chân phải từ pha căng ngang, nhưng thủ môn Cahya Supriadi đổ người cứu thua.
23'
Cơ hội! Song Ui-Young tìm thấy khoảng trống sau tình huống pressing tốt của Singapore, nhưng cú sút xa của anh một lần nữa bị hậu vệ Indonesia cản phá.
21'
Baker ngã trong vòng cấm Singapore nhưng trọng tài không thổi phạt.
19'
Trên sân Mỹ Đình, Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam dẫn 1-0 trước Campuchia. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của Bắc tại ASEAN Cup 2026.
18'
Pha căng ngang của Indonesia không có điểm đến. Dù vậy, đây cũng là pha bóng việt vị của đội khách.
12'
Trận đấu đang diễn ra theo đúng ý đồ của Singapore. Các cầu thủ chủ nhà duy trì nhịp độ thấp và không cho Indonesia nhiều khoảng trống.
8'
Song Ui-Young sút xa không vượt qua được hậu vệ đội khách.
7'
Trọng tài lắng nghe tư vấn VAR, nhưng không có vấn đề gì.
4'
Hami Syahin sút xa không thành công.
2'
Không vào! Indonesia tấn công nhanh, Lee Baker vượt qua thủ môn chủ nhà tung ra cú dứt điểm cận thành, nhưng tiền vệ Shahiran kịp băng về cứu thua trước vạch vội.
1'
Trận đấu bắt đầu.
19h46
Indonesia đã thực hiện 2 sự thay đổi quan trọng so với đội hình thua 0-3 trước Việt Nam. Nadeo Argawinata và Jordi Amat ngồi dự bị.
Cahya Supriadi được chọn làm thủ môn chính, trong khi Wahyu Prasetyo đảm nhiệm vị trí hậu vệ. Rizky Ridho vẫn giữ vững vị trí trung vệ ngay từ đầu trận.
Ở tuyến giữa và hàng công, huấn luyện viên John Herdman vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát gồm Eliano Reijnders, Dony Tri Pamungkas, Marc Klok, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker. Shayne Pattynama cũng đá chính.
Đội hình xuất phát của Indonesia
Đội hình xuất phát của Singapore
Thống kê
Kể từ năm 2002, Singapore chỉ thua 1 trận duy nhất trên sân nhà trước đội tuyển Áo Đỏ Trắng. Trong thời gian này, “Những chú sư tử” có 4 chiến thắng và hòa 3 khi tiếp đón đối thủ đến từ xứ vạn đảo.
Thông tin trận đấu
- Indonesia tung ra nhiều pha dứt điểm nhất tại ASEAN Cup 2026, với 59 lần. Garuda đạt tỷ lệ sút chính xác 62,2% - cao thứ hai giải đấu, sau Thái Lan 64,2%.
- Singapore mới ghi 4 bàn thắng ở ASEAN Cup 2026, chỉ hơn Lào (3) và Timor Leste (0).
- Singapore có 2 trận giữ sạch lưới và chỉ nhận 1 bàn thua. Chỉ có Việt Nam và Thái Lan giữ sạch lưới cả 3 trận ASEAN Cup 2026.8.7
- Indonesia thực hiện 1.586 đường chuyền với 1.782 lần chính xác - tỷ lệ 89%. Đây là tỷ lệ tốt nhất trong số các đội dự ASEAN Cup 2026.
- Indonesia và Myanmar có 25 đường tạt bóng thành công, cao nhất ASEAN Cup 2026.
- Các cầu thủ Singapore bị bắt việt vị 12 lần ở ASEAN Cup 2026, cao nhất giải đấu.
- Không ai dứt điểm nhiều hơn Lee Baker, với 18 lần. Chân sút Indonesia đang cùng Win Naing Tun của Myanmar dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 4 pha lập công.