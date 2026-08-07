Singapore bước vào trận quyết định với Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026 khi có trong tay lợi thế 1 điểm.

Singapore chỉ cần hòa là chắc chắn xếp trên Indonesia và giành vé bán kết.

Ngược lại, thầy trò John Herdman không còn đường lùi. Garuda buộc phải thắng tại Jalan Besar nếu muốn tiếp tục hành trình ở ASEAN Cup 2026.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh

Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye

Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Singapore vs Indonesia: