Sau 5 vòng, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, giành 11 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội chủ nhà SLNA gặp bất lợi khi tiền đạo Bruno vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi đó, CAHN đứng thứ ba với 10 điểm, chỉ kém SLNA một điểm. Thầy trò HLV Mano Polking đang hưng phấn sau chiến thắng trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite.

Dù thiếu Văn Hậu vì án treo giò, CAHN vẫn sở hữu lực lượng chất lượng và được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến SLNA vs CAHN

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo, Bá Quyền, Văn Quý, Onoja, Khắc Ngọc, Abdel Amine Trần Đức Vinh, Da Silva, Xuân Đại.

CAHN: Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Đình Bắc, Leo Artur, Văn Toản, Sabater, Adou Minh, Frans Putros, Việt Anh, Văn Đô, Brayan Perea.

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