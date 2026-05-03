SLNA đang đối mặt nhiều khó khăn khi chưa tìm được nhà tài trợ mới sau khi Tập đoàn Tân Long rút lui, khiến vấn đề tài chính và khả năng tham dự V-League 2026/27 trở nên bất ổn. Bên cạnh đó, nguy cơ mất trụ cột sau mùa giải càng khiến tương lai đội bóng xứ Nghệ thêm bấp bênh.

Dù vậy, trên sân cỏ, SLNA vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen. Sau 20 vòng, họ có 24 điểm, đứng thứ 8 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm nguy hiểm. Nếu duy trì phong độ, mục tiêu trụ hạng hoàn toàn trong tầm tay.

Trong khi đó, HAGL lại chịu áp lực lớn khi chỉ đứng thứ 12 với 19 điểm. Lịch thi đấu khó khăn phía trước buộc họ phải tận dụng cơ hội trước SLNA. Tuy nhiên, làm khách tại sân Vinh chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà cũng quyết tâm sớm trụ hạng.

Đội hình dự kiến SLNA vs HAGL

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Olaha, Xuân Bình, Văn Bách, Dale Moore, Thanh Đức, Quang Vinh, Nam Hải, Fortes.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Jairo, Anh Tài, Ngọc Lâm, Minh Tâm, Phước Bảo, Vĩnh Nguyên, Gabriel, Elisio.