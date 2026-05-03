V-League sắp hạ màn

Về lý thuyết, cuộc đua vô địch LPBank V-League vẫn chưa chính thức khép lại. CLB CAHN vẫn cần thêm điểm số để đăng quang, trong khi Thể Công – Viettel cũng còn cơ hội bám đuổi. Nhưng thực tế đang cho thấy, với một khoảng cách đủ an toàn, ngôi vô địch gần như khó thoát khỏi tay Quang Hải và các đồng đội.

Với phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng vượt trội, đội bóng ngành công an chỉ cần thêm một đôi vòng đấu nữa để chính thức đăng quang, bất chấp sự đeo bám tới từ Thể Công-Viettel.

CAHN đang băng băng về đích khiến LPBank V-League 2025/26 chỉ còn chút căng thẳng ở cuộc chiến trụ hạng

Ở nhóm cuối bảng, cục diện cũng không quá khác biệt. Dù Thanh Hóa hay HAGL chưa chính thức trụ hạng, nhưng khoảng cách điểm số hiện tại giúp các đội bóng này nắm lợi thế lớn. Nguy cơ xuống hạng hoặc phải đá play-off đang dần thu hẹp vào hai cái tên: PVF-CAND và Đà Nẵng.

Khi cả hai đầu bảng xếp hạng đều sớm định hình, V-League mùa này đang tiến gần đến đoạn kết dù vẫn còn tới 5 vòng đấu phía trước. Những trận đấu còn lại, vì thế, nhiều trận đấu dễ rơi vào trạng thái “thủ tục” hơn là quyết định đua tranh.

Tốt cho tuyển Việt Nam

Việc V-League hạ màn sớm theo cách này rõ ràng hơi "nhanh", bởi người hâm mộ có quyền chờ đợi nhiều hơn ở tính cạnh tranh, ở sự căng thẳng kéo dài đến phút cuối cùng.

Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, việc cuộc đua sớm ngã ngũ cũng mang lại những lợi ích nhất định – đặc biệt với tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi khi cục diện V-League sớm ngã ngũ

Khi CAHN tiến gần tới chức vô địch, đồng nghĩa với việc các trụ cột sớm được “giải phóng” khỏi áp lực thành tích. Việc giảm tải thi đấu, tránh phải căng sức trong những trận cầu mang tính sống còn sẽ giúp hạn chế nguy cơ chấn thương, điều luôn là nỗi lo lớn mỗi khi tuyển Việt Nam tập trung.

Không chỉ riêng CAHN, mặt bằng chung của giải đấu khi không còn quá căng thẳng cũng giúp các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể trạng. Với lịch thi đấu dày đặc trong năm, từ cấp CLB đến đội tuyển, việc có một “khoảng lặng” trước khi bước vào các chiến dịch quan trọng là điều không hề tệ.

Ở một khía cạnh khác, những vòng đấu cuối cũng có thể trở thành cơ hội để các đội bóng thử nghiệm nhân sự, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Khi áp lực điểm số không còn quá lớn, các HLV có thể mạnh dạn hơn trong việc làm mới đội hình, chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

V-League hạ màn sớm, xét cho cùng, là một thực tế khó tránh khi sự chênh lệch trình độ, tham vọng… và có thể khiến giải đấu bớt kịch tính, nhưng lại mở ra những khoảng thở cần thiết cho cầu thủ và tuyển Việt Nam.