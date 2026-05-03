Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Văn Khang (30')
Ninh Bình: Quang Nho (52')
Thẻ đỏ: Hoàng Minh (Thể Công, 45'+3)
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Ninh Bình
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Tuấn Tài (12), Tiến Dũng (4), Kyle Colonna (2), Viết Tú (18), Hoàng Minh (17), Wesley Nata (25), Mạnh Dũng (23), Văn Khang (11), Paulo Martins (14), Lucao (9).
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Hải Đức (26), Tiến Anh (66), Đức Chiến (7), Thành Trung (8), Hoàng Đức (28), Gia Hưng (18), Geovane - Tài Lộc (94), Quốc Việt (99), Friday (5).
90'+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở tại Hàng Đẫy.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
84'
Được chơi hơn người, Hoàng Đức, Tài Lộc và các đồng đội vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.
77'
Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy, hai đội đang thi đấu đầy máu lửa. Trong những phút vừa qua không có cơ hội nào được tạo ra về phía khung thành của nhau.
69'
Văn Thuận băng lên đón đường chuyền của đồng đội, cầu thủ U23 Việt Nam tung cú sút chéo góc bị thủ môn Văn Việt đẩy ra. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng pha quay chậm cho thấy cựu cầu thủ Thanh Hóa vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Thể Công Viettel.
66'
Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép, trong khi Thể Công Viettel cũng chấp nhận chia điểm dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy tối ngày 3/5.
58'
Quang Nho may mắn thoát thẻ đỏ khi đạo vào chân cầu thủ Thể Công Viettel, anh chỉ phải nhận thẻ vàng sau khi trọng tài Chae Sanghyeop tham khảo VAR.
52'
Tuyệt phẩm gỡ hòa của Quang Nho
Vừa vào sân từ đầu hiệp hai, Quang Nho có cơ hội thực hiện pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm không khác gì một tiền đạo, bóng đi lập bập khiến Văn Việt bó tay.
46'
Ngay trước khi hiệp hai bắt đầu, Ninh Bình quyết định tung Lê Văn Thuận - gà son của U23 Việt Nam và đội bóng Cố đô vào sân để tăng cường hỏa lực cho hàng công.
45'+6
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thể Công Viettel.
45'+3
Hoàng Minh của Thể Công Viettel bị thẻ đỏ
Nguyễn Đức Hoàng Minh có pha đạp gầm giày vào thắng ống đồng Thanh Thịnh khiến cầu thủ của Ninh Bình đau đớn nằm sân. Trọng tài người Hàn Quốc Chae Sanghyeop lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Hoàng Minh. May cho đội khách khi Thanh Thịnh không dính chấn thương nặng.
45'+1
Ngay sau khi Hoàng Minh cản phá cứu thua ngoạn mục cho Thể Công Viettel, đội chủ nhà đáp trả liên tiếp khiến thủ môn Văn Lâm buộc phải hai lần trổ tài.
42'
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho Ninh Bình, lần này Gia Hưng lại xử lý không tốt, anh dứt điểm chậm để hậu vệ Thể Công Viettel kịp thời ngăn chặn.
39'
Friday tiếp tục băng lên nhưng một lần nữa không thắng được thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt.
30'
Văn Khang mở tỷ số cho Thể Công Viettel
Trên chấm phạt đền, tiền đạo Lucao sút bóng về góc thấp bên trái bị thủ môn Văn Lâm cản phá. Tuy nhiên, ngay lập tức Văn Khang ập vào đá bồi chính xác mở tỷ số cho đội bóng áo lính.
27'
Văn Lâm mắc sai lầm
Trọng tài người Hàn Quốc Chae Sanghyeop quyết định cho Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền kèm theo tấm thẻ vàng dành cho Văn Lâm. Thủ môn ĐT Việt Nam có pha phạm lỗi với Văn Khang từ đường chuyền về tưởng chừng vô hại của đồng đội bên cánh trái.
21'
Văn Việt cứu thua kép cho Thể Công
Một pha tấn công sắc nét của đội khách Ninh Bình, Quốc Việt dứt điểm bị Văn Việt cản phá trong thế đối mặt. Ngay lập tức Trương Tiến Anh tung cú đá bồi nhưng cựu thủ môn SLNA vẫn là người xuất sắc cản phá.
15'
Đến lượt thủ môn Văn Việt trổ tài khi phản xạ xuất thần, cản phá cú dứt điểm một chạm của Gia Hưng. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ của đội khách trước đó.
12'
Thủ môn Văn Lâm có pha đấm bóng ra không tốt, Paulo Martins lập tức tung cú sút đưa bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng hơi cao so với khung thành của Ninh Bình.
7'
Bóng dội cột dọc khung thành Thể Công Viettel
Sau vài nhịp nhấn nhả làm lỡ nhịp cầu thủ Thể Công Viettel bên ngoài vòng cấm, Friday tung cú sút rất căng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Việt. May cho chủ nhà khi cột dọc đã cứu thua cho cho.
3'
Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu sớm diễn ra sôi động khi cả hai đội đều đặt mục tiêu 3 điểm.
19h15
Trọng tài chính người Hàn Quốc - ông Chae Sanghyeop nổi hồi còi cho trận cầu tâm điểm của vòng 21 V-League được chính thức khởi tranh.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h50
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
19h40
18h15
Thể Công Viettel vừa trải qua trận hòa 3-3 đầy tiếc nuối trước Đà Nẵng - đội áp chót bảng, kết quả chẳng khác nào một thất bại trong bối cảnh họ đang bám đuổi ngôi đầu.
Trở lại sân Hàng Đẫy tiếp đón Ninh Bình, đội bóng áo lính buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với CAHN, dù khoảng cách hiện tại đã là 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.
Ở phía đối diện, Ninh Bình cũng chịu áp lực không kém khi bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau chiến thắng của Hà Nội. Đội bóng đất cố đô cần chiến thắng để trở lại nhóm có huy chương, đặc biệt sau thất bại 2-3 trước chính Hà Nội ở vòng trước.
Tuy nhiên, phong độ của Ninh Bình đang có dấu hiệu chững lại. Lối chơi thiếu gắn kết, phụ thuộc nhiều vào các đường bóng dài khiến họ dễ bị bắt bài. Dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng vẫn sở hữu lực lượng chất lượng nhưng chưa thể phát huy tối đa hiệu quả.
Trong khi đó, Thể Công có lợi thế sân nhà cùng đội hình đồng đều. Dù thiếu HLV Popov vì án kỷ luật, nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng quan trọng.