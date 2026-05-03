Dù bị CAHN tạo ra khoảng cách khá xa nhưng cơ hội vô địch LPBank V-League của Thể Công Viettel và Ninh Bình vẫn còn. Cả hai đội cần phải giành điểm số tối đa ở những trận đấu còn lại của mùa giải, đồng thời hy vọng CAHN sảy chân.

Với Thể Công Viettel, trước mắt là một thử thách không nhỏ, khi họ tiếp đón đối thủ mạnh Ninh Bình. Mục tiêu của Khuất Văn Khang và các đồng đội là chiến thắng, nhưng chắc chắn đội chủ nhà phải làm hết khả năng.

Trận Thể Công Viettel vs Ninh Bình rất đáng chờ đợi. Ảnh: V.A

Trước trận này, Thể Công Viettel bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 3-3, nên ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ngoài ra, việc HLV Popov không thể trực tiếp chỉ đạo 4 trận cũng khiến cựu vương khó có thể phát huy hết sức mạnh.

Nhưng vượt qua tất cả, các cầu thủ Thể Công Viettel hiểu rằng họ phải chiến đấu với 200% sức lực để nuôi hy vọng vô địch, hoặc ít nhất cũng phải về đích ở vị trí á quân.

Ở trận lượt đi, dù đá trên sân đối phương nhưng Thể Công Viettel vẫn tạo ra một thế trận áp đảo, khiến Ninh Bình phải vô cùng vất vả mới giữ lại được 1 điểm sau trận hòa 1-1.

Đặt lên bàn cân vào thời điểm hiện tại, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn Ninh Bình về phong độ, chưa kể lợi thế sân nhà. Bên kia chiến tuyến, Hoàng Đức và các đồng đội vừa thúc thủ trước Hà Nội FC ở vòng 20. Dù gần như hết cơ hội đua vô địch, nhưng tân binh V-League vẫn còn động lực là vị trí top 3 mùa giải năm nay.