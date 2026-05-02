Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội đã diễn ra đầy kịch tính, nhưng tâm điểm của trận đấu chính là màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Đình Bắc.

Tiền đạo trẻ đã tạo nên bước ngoặt với một pha solo đẳng cấp, góp phần mang về chiến thắng cực kỳ quan trọng cho đội bóng ngành công an.

Đình Bắc trong vòng vây các cầu thủ Hải Phòng - Ảnh: B.L

Ngay từ đầu trận, hai đội nhập cuộc với thế trận cởi mở, liên tục tạo ra những pha ăn miếng trả miếng.

Hải Phòng tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi CAHN cũng không ngần ngại đáp trả bằng các pha tấn công tốc độ. Tuy nhiên, sự khác biệt chỉ đến từ một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân.

Trong một tình huống phản công nhanh, Đình Bắc nhận bóng từ phần sân nhà, thực hiện pha đi bóng đầy tự tin vượt qua nhiều cầu thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, khiến thủ môn Hải Phòng không có cơ hội cản phá. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn tạo cú hích tinh thần lớn cho CAHN.

Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 duy trì phong độ cực cao - Ảnh: B.L

Sau bàn thua, Hải Phòng dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ CAHN đã chơi tập trung và chắc chắn. Những cơ hội của đội chủ nhà lần lượt bị hóa giải, trong khi CAHN duy trì thế trận hợp lý để bảo toàn lợi thế.



Chiến thắng này giúp CAHN tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Đình Bắc trong đội hình.